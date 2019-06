Lichtgewonde bij brand in Sint-Joost JCV

14 juni 2019

15u01 0 Brussel Bij een brand in de Liedekerkestraat in Sint-Joost-ten-Node is vrijdagmorgen een persoon lichtgewond geraakt. Het getroffen gebouw is tijdelijk onbewoonbaar.

Het vuur ontstond rond 8 uur vrijdagmorgen in een woning in de Liedekerkestraat. Toen de brandweer ter plaatse kwam, hadden alle bewoners het gebouw al verlaten. Een van hen was wel gewond geraakt aan de handen en moest naar het ziekenhuis.

De brandweer had de brand snel onder controle en de schade bleef beperkt. Het gebouw is voorlopig wel onbewoonbaar. De brandweer liet ook de elektriciteits- en gastoevoer afsluiten.