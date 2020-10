Lichte daling in Brusselse ziekenhuisopnames, 1 op 100 Molenbekenaren test in afgelopen twee weken positief op corona JMBB

12 oktober 2020

11u09 3 Brussel Er is een lichte knik omlaag merkbaar in de cijfers van de ziekenhuisopnames in het Brussels gewest. Zaterdag stroomden 32 covidpatiënten toe in Brusselse ziekenhuizen, gisteren waren dat er 22.

Daarmee is Brussel wel nog steeds goed voor meer dan een kwart van alle ziekenhuisopnames in het land. Ook het aantal covidpatiënten op intensieve stijgt gestaag.

Tegelijkertijd blijft Brussel in de hoek waar de klappen vallen wat het aantal positieve tests betreft, met een positiviteitsratio van 18 %. Dat wil zeggen dat bijna een vijfde van alle staalafnamen verspreid over het gewest positief is.

In Sint-Jans-Molenbeek ligt de incidentiegraad op 1.300 per 100.000 inwoners: zo’n één op honderd Molenbekenaren heeft in de laatste twee weken dus het coronavirus opgelopen.