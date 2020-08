Lichte daling coronabesmettingen in Brussel: “Trend lijkt te stabiliseren” Stephanie Romans

25 augustus 2020

12u07 0 Brussel Het aantal coronabesmettingen in het Brussels Gewest is de afgelopen week met twee procent gedaald. Het reproductiegetal is nét onder de 1 gedoken, maar de infectiegraad blijft hoog: meer dan zes procent van de testen is positief. In de rest van België is dat drie procent.

Inge Neven durft nog niet te optimistisch naar de cijfers te kijken. Het hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie vindt het nog te vroeg om van een daling te spreken: “Maar de situatie lijkt in Brussel te stabiliseren”, zei ze tijdens een persconferentie over de Brusselse coronacijfers.

Door meer te communiceren lijken mensen de regels beter te respecteren. “Een week geleden zag ik nog veel mensen zonder mondmasker op straat”, vertelt Neven. “Inmiddels dragen veel meer mensen er een.”

Afgelopen week raakten 856 mensen in de negentien gemeenten besmet met het virus. De reproductiesnelheid (R-waarde) van het virus is maandag nipt onder de 1 gedoken (0,99). Dat betekent dat een besmette Brusselaar gemiddeld één andere persoon aansteekt. Momenteel zijn er wekelijks zo'n honderd ziekenhuisopnames. “De ziekenhuizen hebben de situatie onder controle”, zegt Neven. “Dat geldt ook voor de rusthuizen.”

Rode zones

De komende weken concentreren de gezondheidsdiensten zich vooral op terugkerende vakantiegangers. “We moeten zorgen dat mensen die terugreizen het formulier van Buitenlandse Zaken invullen. Het is belangrijk dat wie uit een rode of oranje zone komt, zich laat testen en in quarantaine gaat als dat moet. Alleen zo kunnen we zorgen dat iedereen in september veilig naar school kan.”

Deze maand zijn voor zover bekend 13.000 mensen teruggekeerd uit een rode zone. Minder dan de helft (40 procent) laat zich testen. Om mensen aan te sporen het formulier toch in te vullen, verspreidt het Gewest flyers op stations, bij busstops, huisartsen en apotheken. “We zorgen ook dat mensen die in quarantaine moeten hulp krijgen als dat nodig is. Als de kinderen niet naar school kunnen, kan een assistent helpen onderwijs op afstand te organiseren. Of helpen met de boodschappen. Zo helpen we mensen om de regels te respecteren.”