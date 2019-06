Lichaam uit kanaal vlakbij Docks gevist RDK

16 juni 2019

17u39 0

Aan de Werkhuizenkaai in Laken, vlakbij winkelcentrum Docks Bruxsel, is zondagmiddag omstreeks 16 uur een lichaam uit het kanaal gehaald. Volgens het Brusselse parket gaat het om het levenloze lichaam van een man die sinds de nacht van vrijdag op zaterdag als vermist opgegeven was. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat er geen sporen van geweld op de man aangetroffen waren. Verder onderzoek moet de doodsoorzaak uitwijzen, maar alles wijst in de richting van zelfmoord.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op zelfmoord1813.be.