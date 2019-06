Lichaam Mohamed Harrouchy half jaar na

verdwijning aangetroffen in Haren Robby Dierickx

15 juni 2019

6

In een park in de Verdunstraat in Haren is het lichaam van Mohamed Harrouchy aangetroffen. De man uit Schaarbeek was sinds 9 december vermist. Vorige week zondag, exact een half jaar na zijn verdwijning, werd het stoffelijk overschot van de man dus teruggevonden. Het Brusselse parket kan voorlopig geen extra informatie geven over het dossier. Er is een gerechtelijk onderzoek gestart om de doodsoorzaak van Harrouchy te achterhalen. In februari werd er nog met man en macht naar de man gezocht in de spookvilla in Dilbeek, waar inbrekers ook wekenlang naar cash geld zochten. Toen werd geen spoor van de man aangetroffen.