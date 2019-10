Levenloos lichaam teruggevonden in Warandepark SHVM

07 oktober 2019

16u36

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 1 Brussel Een passant heeft maandagmiddag een lijk gevonden in het Warandepark, aan het parlement. Het zou gaan om een vijftiger van Duitse afkomst. De doodsoorzaak is nog niet bekend.

Toen de passant het lichaam op de grond zag liggen in het par, kreeg die al snel het vermoeden dat er iets aan de hand was. Na een reanimatie-oefening belde de getuige meteen de hulpdiensten. Die probeerden hem nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Daarop stapte de wetsdokter ter plaatse af en werden de perimeters ingesteld. “Het is nog afwachten wat de resultaten zullen geven”, zegt woordvoerder van het Brussels parket Dennis Goeman. Het slachtoffer is intussen geïdentificeerd als een 58-jarige man van Duitse nationaliteit, maar de juiste doodsoorzaak is nog onbekend.