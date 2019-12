Leuvensesteenweg in Sint-Joost-ten-Node even afgesloten voor politie-interventie, ook DOVO ter plaatse SHVM

17 december 2019

17u55 4 Brussel De politiezone Brussel-Noord rukte dinsdagavond uit naar de Leuvensesteenweg in Sint-Joost-Ten-Node nadat een man er bedreigingen zou hebben geuit die voor grote verontrusting zorgden. Volgens de Franstalige krant La Dernière Heure zou de man beweert hebben dat hij explosieven op zak had, maar die informatie kan het Brusselse parket nog niet bevestigen.

Volgens het parket kaderde de interventie in een informatie-onderzoek naar feiten van bedreigingen. In dat onderzoek besloot de politie een controle uit te voeren in een woning langs de Leuvensesteenweg. Daarvoor werd de steenweg om 16.00 uur afgesloten tussen de Clovislaan en de Eeckelaersstraat. Drie gebouwen die in de veiligheidszone lagen, werden geëvacueerd. Ook DOVO was ter plaatse, uit voorzorg.

De politie controleerde de woning van de man en arresteerde hem. Rond 16.40 uur werd de straat opnieuw vrijgegeven. Momenteel loopt er volgens het Brussels parket nog een onderzoek naar het hele gebeuren.