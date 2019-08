Lettertuin in Sint-Pieters-Woluwe kan beste bib van Vlaanderen en Brussel worden SZM

08 augustus 2019

Bibliotheek Lettertuin in Sint-Pieters-Woluwe is een van de zes genomineerde bibliotheken die kans maakt op de titel van "Beste Bibliotheek van Vlaanderen en Brussel". Sinds 1 augustus kan er gestemd worden voor je lievelingsbib. De stemming loopt tot en met 31 augustus en op 19 september wordt bekendgemaakt wie zich twee jaar lang beste bib van Vlaanderen en Brussel mag noemen.

De wedstrijd is een initiatief van het Bibliotheekblad en gaat door voor de vierde keer. Om de twee jaar kiest een selectiecommissie een bibliotheek in Brussel en vijf in Vlaanderen, waarvan een per provincie, die kans maken om de beste bib van Vlaanderen en Brussel te worden. De zes kandidaten worden vervolgens bezocht door mystery guests, die kijken naar het gebouw en de inrichting, de diensten en producten en tenslotte de service en klantgerichtheid. Daarnaast hebben ze vooral oog voor de werking van de bibliotheek en het aanbod voor individuele en institutionele partners.

Naast de stem van de vakjury, die voor 50 procent meetelt, kan ook de bevolking voor de andere helft meebepalen wie de titel van beste bibliotheek verdient. Op de website van bibliotheekblad, kan je een kort filmpje bekijken van de geselecteerde bibliotheken en nog tot en met 31 augustus een stem uitbrengen.

Op 19 september ontvangt dan de Beste Bibliotheek van Vlaanderen en Brussel de NBD Biblion Award.