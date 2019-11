Les Brigittines is ‘Brasserie van het Jaar’: “Aan trends doen we niet mee” JCV

04 november 2019

18u32 0 Brussel Een van de Brusselse winnaars van de Gault&Millau-gids van dit jaar is Les Brigittines. Deze eetplek in de schaduw van de Kapellekerk mag zich de Brasserie van het Jaar noemen. Een mooie bekroning voor chef Dirk Myny. “Ik wil dat mensen hier herinneringen ophalen aan hun grootmoeder.”

Al 26 jaar zit Dirk Myny op de Kapellemarkt. Met Le Brigittines heeft hij er een van de vaste tradities op de Brusselse culinaire landkaart in handen. Het restaurant mag er alleen voor het traditionele interieur al zijn, maar de kaart is evenzeer indrukwekkend. Liefhebbers van klassieke gerechten als rundswangen kunnen er hun hart ophalen.

Zelf blijft Myny nuchter bij de prijs voor ‘Brasserie van het Jaar”. “Natuurlijk ben ik heel vereerd”, zegt hij. “Dat bewijst dat ze ons volgen en ons die prijs waardig achten. En dat is toch wel een bekroning voor het werk van iedereen hier. Ik ben ook wel een beetje bang, want zo’n prijs brengt altijd veel volk naar hier. Dat zullen we moeten bolwerken en dat is geen lachertje. Het is positief bang zijn.”

Klassiekers

‘Perfectie in simpelheid’, is het motto van Myny. “Wij werken seizoensgebonden en met producten die zo lokaal mogelijk zijn”, zegt hij. “Witloof van hier en vis uit de Noordzee. Verder wil ik dat mensen hier herinneringen aan de keuken van hun oma of aan oude vakanties kunnen ophalen. Het recept voor de kalfshersentjes die ik hier op tafel zet, komt van mijn eigen grootmoeder. Dat is een van de klassiekers die hier altijd op de kaart staat. Aan trends doe ik niet meteen mee, je zal hier geen schuimpjes op je bord vinden.”

Voor de toekomst heeft Myny dan ook geen wilden plannen. “We gaan gewoon voortdoen zoals we bezig zijn”, zegt hij. “Met mooie en verse producten onze klanten een mooie avond bezorgen. Het gebouw hier met dat unieke decor vraagt wel wat onderhoud, maar er is geen reden om meteen iets te veranderen. Momenteel werk ik wel aan een ‘plat spécial’: een ragout van varkensharten en lever in een soort madeirasaus. In het Pajottenland was dat vroeger een kermisschotel. Veel mensen zullen zich dat nog wel herinneren.”