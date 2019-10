Leraars leren hoe ze een bus moeten evacueren: “Het belangrijkste is: laat alles achter” JCV

18 oktober 2019

14u35 0 Brussel Op het salon Busworld op de Heizel werd vrijdag een opvallende cursus gegeven. Leraars uit Brussel en Vlaanderen konden er leren hoe ze een bus zo snel en ordelijk mogelijk moeten ontruimen. Daar is erg veel vraag naar bij scholen die vaak de bus gebruiken. “Het record voor een evacuatie staat op 19 seconden.”

De cursus werd opgezet door Formation Car en Bus Opleiding (FCBO), dat is het belangrijkste opleidingsinstituut voor autobus- en autocarchauffeurs in België. Normaal gezien leiden zij alleen buschauffeurs op, maar door de stijgende vraag nemen ze ook leraars voor hun rekening. “Het gaat hier vooral om preventieadviseurs van scholen, de bedoeling is dat zij de kennis doorgeven aan hun collega’s”, zegt Hans Dewit, directeur van het FCBO. “Wij hebben immers niet de mogelijkheid om op elke school langs te gaan. Met deze cursussen passen we daar een mouw aan. Ongevallen met een bus gebeuren zelden, maar het is toch belangrijk om voorbereid te zijn.”

Moeilijke opgave

Een bus ontruimen, lijkt op het eerste zicht eenvoudig, maar is dat niet. “Het belangrijkste is om alles achter te laten”, zegt Dewit. “Dat is voor veel mensen al een moeilijke opgave. Als er een iemand aarzelt om iets op te rapen of mee te nemen, dan is je plan mislukt. Daarom hebben we de mensen hier voor de eerste keer op de Heizel verzameld zodat we hen de juiste techniek kunnen aanleren.”

Je moet met alle inzittenden door een of twee deuren. Dat op zich is al niet vanzelfsprekend. Daarom gebruiken we een ritssysteem waar we rij per rij en zetel per zetel uitstappen. Je gebruikt dat systeem best elke keer als je met je leerlingen de bus afstapt. Zij zijn immers de kostbaarste lading die je kan meenemen Instructeur Filiep Houthoofdt

Als oefening moeten de leraars de bus meerdere keren ontruimen. Eerst zonder dat ze instructies krijgen en daarna nog eens met de juiste kennis op zak. De laatste pogingen gaan daarbij merkelijk vlotter dan de eerste. “Je wint toch al snel 10 seconden”, zegt instructeur Filiep Houthoofdt. “Dat maakt al meteen een groot verschil. Bij deze groep gingen we al van 47 naar 39 seconden nadat ze uitleg hadden gekregen. Het record staat op naam van een klas van de Europese school in Sint-Lambrechts-Woluwe: zij speelden het klaar in 19 seconden.”

Oefening baart kunst

Oefening is dan ook de sleutel, zegt Houthoofdt. “Je moet met alle inzittenden door een of twee deuren”, zegt hij. “Dat is niet vanzelfsprekend. Daarom gebruiken we een ritssysteem waar we rij per rij en zetel per zetel uitstappen. Natuurlijk is dat niet, daarom moet je het ook in de praktijk oefenen. Je gebruikt dat systeem best elke keer als je met je leerlingen de bus afstapt. Zij zijn immers de kostbaarste lading die je kan meenemen.”

Voor de aanwezige leraars was de cursus een handig hulpmiddel. “Voor ons is het erg belangrijk om voorbereid te zijn”, zegt Kristien Bockx van de Heemschool in Neder-Over-Heembeek. “Onze leerlingen komen naar school met de bus. Het gebeurt ook regelmatig dat we gaan zwemmen of op uitstap gaan. Daarom is het belangrijk dat we weten hoe we zo snel mogelijk kunnen ontruimen als dat ooit nodig is.”