Leopold II-tunnel uur lang gesloten in beide richtingen JCV

29 mei 2019

16u32 0 Brussel De Leopold II-tunnel is opnieuw open. De tunnel was woensdag een uur gesloten door een vermoeden van brand. Uiteindelijk bleek het om een technische storing te gaan.

De tunnel werd rond 16 uur in beide richtingen gesloten. “Er was een vermoeden van brand in een technisch lokaal”, zegt Steven Fierens van Mobiris. “De brandweer kwam ter plaatse om dat uit te zoeken. Uiteindelijk bleek het om een technisch defect te gaan.”

Om 17.10 ging de tunnel opnieuw open. In de buurt was wel nog aanzienlijke verkeerrshinder.

#TunnelBru, wegens een incident is de Leopold II-tunnel in beide richtingen afgesloten. Verkeersinfo Brussel Mobiliteit(@ MobirisNL) link