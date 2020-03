Leopold II-tunnel krijgt vrouwennaam:

“Het is een symbolische plaats” JCV

07 maart 2020

11u07 53 Brussel De Leopold II-tunnel is misschien wel de bekendste tunnel in Brussel, maar binnenkort wordt het wennen aan een nieuwe naam. Brusselse ministers Elke Van den Brandt (Groen) en Nawal Ben Hamou (PS) starten immers een procedure op om de naam te veranderen. En dat moet er één van een vrouw worden.

Het Brussels Gewest wil sowieso inzetten op naamsveranderingen voor straten en pleinen. De straten die genoemd worden naar een vrouw zijn voorlopig veruit in de minderheid. Al is met de bouw van de Suzan Daniel-brug over het kanaal aan Thurn & Taxis wel de eerste landmark met een vrouwelijke naam onderweg. Daniel stond mee aan de basis van de eerste Holebi-groepen in ons land.

Met de naamsverandering van de Leopold II-tunnel wil de Brusselse regering echter een grote slag slaan. “Slechts zes procent van de Brusselse straten is vernoemd naar een vrouw, terwijl 40 procent zijn naam bij mannen haalt”, zegt minister Elke Van den Brandt. “We kiezen de Leopold II-tunnel omdat dit een symbolische plaats is. Het zou wel leuk zijn om op de radio bij de fileberichten ook eens de naam van een vrouw te horen.”

Shortlist

Samen met haar collega van Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou (PS) wil Van den Brandt daarom een procedure opstarten om de naam te veranderen. “Hoe dat moet gebeuren is niet meteen duidelijk omdat daar nog geen regels voor bestaan”, zegt Van den Brandt. “Daarom is dit ook een belangrijke test voor de toekomst. We zullen een werkgroep samenstellen met onderzoekers, geschiedkundigen, dekolonisatiegroepen en vrouwenrechtengroepen. Zij moeten een shortlist samenstellen waar de Brusselaar dan zijn zeg over mag doen. We willen de mensen hier zoveel mogelijk bij betrekken, want we willen de naamsverandering niet zomaar door de strot van de bevolking rammen. Zelf een keuze maken vind ik heel moeilijk, maar een goed voorbeeld zou Gabrielle Defrenne zijn, die door middel van een proces de maximumleeftijd voor stewardessen bij luchtvaartmaatschappij Sabena liet schrappen.”

Renovatie

Leopold II is controversieel vanwege het koloniale verleden van ons land, maar dat was niet de hoofdreden voor het Gewest om deze tunnel te kiezen. “We willen in de eerste plaats dat er meer vrouwennamen in het straatbeeld komen”, zegt Van den Brandt. “Doordat het om een tunnel gaat, moet niemand zijn adres veranderen. Bovendien geeft Leopold II al aan tal van straten en pleinen zijn naam. Eentje minder maakt dus weinig verschil.”

De Leopold II-tunnel is naast een van de bekendste wegen in Brussel ook meteen de langste tunnel van het land. Elke dag rijden er zo’n 80.000 voertuigen door. Momenteel wordt er druk gewerkt in de tunnel aan een broodnodige renovatie. Als de renovatie is afgerond, moet ook de nieuwe naam een feit zijn. Dat staat op de agenda voor 2021.