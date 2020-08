Leopold II-tunnel gaat maandag weer open SRB

25 augustus 2020

17u54 0 Brussel De Leopold II-tunnel gaat komende maandag om 6 uur weer open voor verkeer. De tunnel was deze zomer gesloten voor renovatie. De arbeiders werken vanaf volgende week enkel nog 's nachts verder, tussen 22 en 6 uur.

Het hele plafond van de tunnel is deze zomer grondig opgeknapt, net als de trottoirs en het wegdek. Toch is het werk nog niet afgerond. De nooduitgangen en de elektromechanica in de tunnel wachten nog op een renovatie. Die werkzaamheden gebeuren ‘s nachts, tussen 22 uur en 6 uur ‘s ochtends. De werf zou in 2021 volledig klaar moeten zijn.