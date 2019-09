Leopold 2-tunnel opnieuw open, Wetstraat zorgt nog even voor problemen JCV

02 september 2019

17u12 0 Brussel Sinds maandagmorgen is de Leopold II-tunnel in Brussel opnieuw open voor het verkeer. De ochtendspits verliep zonder noemenswaardige problemen. Alleen op de Wetstraat is het door een uitgelopen werf nog druk.

De Leopold II-tunnel was volledig gesloten in juli en augustus omdat de tunnel dringend vernieuwd moet worden. “De ochtendspits is alvast vlot verlopen”, zegt Steven Fierens van Brussel Mobiliteit.

Sinds maandag zijn er in de Rogiertunnel weer twee rijstroken in elke richting beschikbaar. Ook de MIVB-werven aan de Brugmannlaan en de Alsembergsesteenweg zijn afgelopen.

Een haar in de boter is de Wetstraat. Daar is een zomerwerf uitgelopen waardoor er maar twee rijstroken beschikbaar zijn. “In de loop van dinsdag of woensdag kan daar al een rijstrook bijkomen”, zegt Fierens. “We verwachten dat voor het einde van de werkweek de hinder ook daar zal verdwijnen.”