Legendarische VUB-KutuurKaffee is omgedoopt tot ‘Pilar’ SZM

21 mei 2019

14u39 0 Brussel De Vrije Universiteit Brussel kondigde vandaag de nieuwe naam en werking van het legendarische KultuurKaffee aan. Zo neemt ‘Pila r’ de fakkel over en wordt het een open, artistiek laboratorium voor jongeren waar kunst en wetenschap hand in hand gaan. De officiële opening is op 17 oktober.

Sinds de opening in 1981 staat KultuurKaffee gekend als de ontmoetingsplek voor vele generaties studenten en een begrip in het Brusselse cultuurleven. In 2015 werd KultuurKaffee afgebroken en startten de bouwwerken van een nieuwe cultuurtoren. Deze is bijna klaar. Daarmee landt KultuurKaffee na 4,5 jaar omzwervingen als nomadische kunstorganisatie in Brussel terug op de VUB-campus in Etterbeek, maar wel onder een nieuwe naam.

Wetenschap ontmoet kunst

“KultuurKaffee heeft ons erg veel gebracht en daar zijn we dankbaar voor. Ondertussen is de context sterk veranderd, waardoor een nieuw verhaal zich opdringt”, zo vertelt Lieselotte Vaneeckhaute, coördinator van Pilar. “Bij dat nieuwe verhaal hoort ook een nieuwe naam die onze ambities uitdrukt. ‘Pilar’ verenigt zowel de kruisbestuiving tussen wetenschap (pi) en kunst (l’art) als de steunzuil die we voor jongeren en opkomend talent willen zijn. Daar zetten we op in.” Pilar vormt dus de nieuwe culturele vertrekken van de VUB. Concert- en evenementenzaal, exporuimtes en een duurzame caféwerking zullen het voormalige KultuurKaffee eren. Maar, nog meer dan vroeger komen daarbij verschillende disciplines aan bod en zoekt de werking de grenzen tussen deze disciplines op. Anderzijds werkt Pilar ook laagdrempelige formats uit om jongeren in alle aspecten van de werking te betrekken en toekomstdenkers en -doeners met ondernemende ambities te ondersteunen.

Bar Pilar

Met de steun van Duvel-Moortgat krijgt Bar Pilar alle kansen om uit te groeien tot een nieuw iconisch café in het zuiden van Brussel. Na de Walvis in het noorden of de Bar du Matin in het westen, is Pilar binnenkort een huis van vertrouwen in het zuiden. Bar Pilar brengt met Pieter Bonte (Muntpunt Café) aan het roer, dagmanager Fleur de Boer (eco-café De Ceuvel, Amsterdam) en Joris Vermeir (o.a. kok bij Recyclart) een verrassend café naar de campus.

Bar Pilar wordt zo een toegangspoort voor campusgangers en -ontdekkers. Deze is sterk zichtbaar, uitnodigend, toegankelijk en stimulerend. Het zet zich daarbij in op duurzaam en betaalbaar eten en is opgezet als een praktisch onderzoeksproject, om in de geest van de VUB werk te maken van ecologische innovatie.

De officiële opening is voorzien op 17 oktober 2019. Pilar krijgt de steun van Vrije Universiteit Brussel, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (kabinet Pascal Smet) en het Fonds voor Culturele Infrastructuur (FOCI)/Departement Cultuur, Jeugd en Media (kabinet Sven Gatz).