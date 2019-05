Legendarische Brusselse striptekenaar stelt laatste strip voor en die speelt zich af in Justitiepaleis SZM

28 mei 2019

15u35 0 Brussel Brusselse striptekenaar François Schuiten heeft dinsdag zijn laatste stripalbum voorgesteld. Drie jaar liet ‘De laatste farao’ op zich wachten. Vanaf woensdag ligt het tribuutalbum met personages Blake en Mortimer van Edgar P. Jacobs (1904-1987) in de rekken. Het decor van het verhaal is het Brusselse Justitiepaleis.

Striptekenaar François Schuiten - vooral bekend van de reeks ‘De Duistere Steden’ - kreeg hulp van cineast Jaco Van Dormael, schrijver Thomas Gunzig en colorist Laurent Durieux. Samen maakten ze een Blake en Mortimer tribuutalbum. Schuiten verouderde niet enkel de twee hoofdpersonages sinds hun laatste verschijning in 1977, maar ook de fantasiewereld geïnspireerd op Brussel is groener geworden.

Justitiepaleis

Het verhaal speelt zich af in hét symbool van de Belgische rechtspraak: het Justitiepaleis. Opmerkelijk is dat de overleden bedenker van Blake en Mortimer, Jacobs, in zijn notities schreef dat hij de twee hoofdpersonages wou linken aan Brussel. Hij had zelf het idee om ooit in het Justitiepaleis een album te laten afspelen. Schuiten maakt in de strip een link tussen het Brusselse Justitiepaleis en het oude Egypte.

Om het album te eren, stelt de MIVB-koffertjes met de afbeelding van de twee helden voor in beperkte oplage met vier Mobib-kaarten. De verzamelkoffertjes worden vanaf 30 mei verkocht voor 59,90 euro per stuk. Een tram versierd met tekeningen uit het album, rijdt vanaf 27 mei drie maanden door de straten van Brussel.