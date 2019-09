Lege trein brandt uit op Schaarbeek-Vorming JCV

02 september 2019

20u41 0 Brussel Op Schaarbeek-Vorming is maandagavond een lege passagierstrein in brand gevlogen. Er vielen geen gewonden, maar de rookpluim van de brand was in de wijde omtrek te zien.

Het vuur ontstond rond 19.30 uur in Schaarbeek-Vorming, het voormalige vormingsstation in Haren, ten noorden van station Schaarbeek. Dit laat de Brusselse brandweer weten. Die kwam massaal ter plaatse om het vuur te blussen. Hoeveel wagons in brand staan, werd niet gecommuniceerd. De brandweer moest de stroom afsluiten tijdens het blussen.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.