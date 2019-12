Leerlingenprotest in Vorst: school rest van de week gesloten, directie stapt (nog) niet op SRB

05 december 2019

De school in Vorst waar eerder deze week protest uitbrak omdat niemand zijn examenrooster kreeg, gaat ten vroegste maandag weer open. Hoe die terugkeer precies zal verlopen, is nog niet duidelijk. Mogelijk zouden de scholieren gespreid terugkeren naar school.

Vakbonden en directie van het koninklijk atheneum Andrée Thomas (ARAT) hebben donderdag uren gepraat over het protest van leerlingen en leerkrachten. Dinsdag protesteerden leerlingen in de refter van de school, omdat ze nog altijd geen examenrooster hadden gekregen. Ze wisten ook nog niet welke stof ze moesten leren. De politie kwam toen met tien combi’s ter plaatse omdat er gevreesd werd voor escalatie.

De vakbond ACOD eist het vertrek van de directie. Dat zit er voorlopig nog niet in. De school wil kijken hoe ze tegemoet kan komen aan de klachten van de leerlingen en leerkrachten.

Slechte organisatie

De problemen in het ARAT slepen al jaren aan, maar zouden door de komst van een nieuwe directie verergerd zijn. Leerlingen en leerkrachten spreken van achterstallig onderhoud en slechte organisatie. Ze klagen over defecte douches, lekkende vestiaires en een kapotte verwarming in de klas. Het uitblijven van een examenrooster was deze week voor heel wat leerlingen de druppel. De vakbonden vroegen drie jaar geleden al een psychosociale analyse. Die is er nooit gekomen.

Morgen spreekt de bevoegde overheid met afgevaardigden van de leerlingen. Maandag zijn er nog gesprekken met de leerkrachten gepland.