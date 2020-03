Leerlingen van kunsthumaniora geven show op Muntplein JCV

13u56 0 Brussel leerlingen van Sint-Lukas Brussel en de Kunsthumaniora Brussel zetten woensdag het Muntplein op stelten met beeldende kunsten, woord en muziek. Ze deden dat voor de 4de ‘Dag van het KSO’.

De actie werd in alle centrumsteden in Vlaanderen georganiseerd. In Brussel organiseerden de studenten een visuele actie in Muntpunt voor een publiek op het plein ervoor.

Het kunstonderwijs maakte ook van de gelegenheid gebruik om ervoor te pleiten om niet te hard te snoeien in de cultuurbudgetten. “Een verstandige cultuurpolitiek met de nodige financiering is van groot belang om te vermijden dat jong talent verloren gaat als de Vlaamse regering de volgende generaties minder kansen geeft”, zegt Luc Van Praet woordvoerder van de ‘Dag van het KSO’.