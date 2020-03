Leerling uit Sint-Jan Berchmanscollege besmet met coronavirus SHVM

05 maart 2020

15u37 0 Brussel Een leerling uit het Sint-Jan Berchmanscollege uit Brussel, waar ook prinses Eléonore les volgt, is besmet met het coronavirus. De leerling kwam uit het risicogebied van Noord-Italië.

Donderdagochtend raakte bekend dat opnieuw twee Brusselaars besmet raakten met het coronavirus. Een van hen blijkt nu een leerling uit het Sint-Jan Berchmanscollege te zijn. Dat bevestigt directrice Anne-Sophie De Decker van het Sint-Jan Berchmanscollege. Maandag ging de leerling nog naar school, maar dinsdag vertoonde de leerling enkele symptomen.

Volgens de directrice gaat het om een leerling uit het secundair onderwijs. Voorlopig is er nog geen CLB-arts aanwezig in de school, “maar de arts staat in nauw contact met de ouders en de school”, zegt De Decker. Welke maatregelen de school nog zal treffen, wordt nog met het CLB besproken. Voorlopig neemt de school wel preventieve maatregelen, waaronder handen wassen en andere voorzorgsmaatregelen. De school wordt momenteel niet gesloten. “Daar is ook geen reden voor”, aldus De Decker.

Verder worden ook de symptomen goed in de gaten gehouden. “Leerlingen of personeel met symptomen, moeten thuis blijven.”

Etterbeek

Dinsdag raakte bekend dat ook een ouder van twee leerlingen in het KA Etterbeek besmet raakte met het coronavirus. De twee leerlingen vertoonden geen symptomen, maar worden preventief thuis gehouden.