Leerkrachten ‘rellenschool’ Vorst leggen vrijdag werk neer: “We eisen nog steeds ontslag directrice” SHVM

10 december 2019

18u30 2 Vorst De leerkrachten van het Atheneum Andrée Thomas, waar op dinsdag 3 december rellen uitbraken in een reactie tegen het uitblijven van het examenrooster, leggen vrijdag het werk een uur lang neer. Ze eisen nog steeds het ontslag van de directrice en voelen zich naar eigen zeggen genoodzaakt om actie te voeren. “De directrice neemt beslissingen zonder aan de gevolgen te denken”, klinkt het.

Zo’n vijftig leerlingen verschansten zich vorige dinsdagmiddag in de refter van de school en lieten voetzoekers ontploffen. Een leerling werd daarbij administratief aangehouden, maar een uur later opnieuw vrijgelaten. De school bleef die dag gesloten.

Woensdag zat de vakbond samen met de leerkrachten. Die eerste eiste ook het ontslag van de directrice. De leraren menen dat er een gebrek aan respect heerst en dat de directrice niet transparant genoeg communiceert. Ook zijn ze naar eigen zeggen het vertrouwen kwijt in de vrouw. “Er wordt niet gecommuniceerd over het uurrooster of over de organisatie. En dat zet kwaad bloed bij zowel de leerkrachten als bij onze leerlingen. We kunnen ons schooljaar niet organiseren zoals we willen. Bovendien luistert de directrice ook niet naar de raad die het syndicaat haar geeft over haar beleid.”

Coaching

Afgelopen maandag vond er opnieuw een vergadering plaats. Ditmaal gebeurde dat samen met het portaal van het onderwijs in de federatie Wallonië-Brussel. “Maar de directrice blijft haar functie behouden”, zegt een leerkracht, die anoniem wenst te blijven. “In hun ogen is het een ‘super’ directrice. We krijgen dus geen gehoor.” Wel zal de vrouw gecoacht worden. Door wie is nog niet geweten.

De leerlingen dienen enkele examens af te leggen op computers, maar die zijn nog steeds buiten werking Leerkracht

Gesprek

Dinsdag kwamen de leerlingen van het zesde leerjaar in de ochtend langs voor een gesprek met de leerkrachten. Ook de vijfdejaars waren ‘s namiddags in de school aanwezig. “We willen hen op die manier duidelijk maken dat we naar hen luisteren. En de reden dat we iedereen apart hebben uitgenodigd, is om uitbarstingen te vermijden.” Woensdag zullen de vijfde- en zesdejaars opnieuw aanwezig zijn in de school. Donderdag zal er een gesprek plaatsvinden met de derde- en vierdejaars.

Defecte computers

Wel zullen in januari drie nieuwe leerkrachten het schoolteam vervoegen om het huidige team meer te ondersteunen. Die beslissing viel nadat de leerkrachten het tekort aan leraren aankaartten. “Maar dat is dan ook alles!”, zegt een ontzette leerkracht. “Het examenrooster is nog steeds niet gemaakt. Bovendien moeten de leerlingen enkele examens afleggen op computers, maar die zijn nog steeds buiten werking. De directrice beslist alles op het laatste moment, zonder enige feedback te vragen en zonder te denken aan de gevolgen”, klinkt het.

Vrijdag zal de school terug geopend zijn, maar zullen de leerkrachten het werk een uur lang neerleggen. “Iedereen zal er zijn.”