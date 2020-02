Leerkrachten atheneum Vorst leggen opnieuw werk neer: leerkrachten bekogeld met eieren en gedrogeerd door leerlingen SHVM

03 februari 2020

09u41 1 Vorst De leerkrachten van het atheneum Andrée Thomas in Vorst leggen vandaag om 11.50 uur opnieuw het werk neer. Dat doen ze nadat enkele leerlingen afgelopen vrijdag een jonge lerares lachgas hadden toegediend. Volgens een bron in de school wordt de staking een uur lang aangehouden.

Na de rellen die zich in december van vorig jaar voordeden in het atheneum, is de rust in de school nog steeds niet wedergekeerd. Meer nog: volgens een bron in de school is de toestand er nog verergerd en blijven de incidenten zich opstapelen. “Twee weken geleden werd een leerkracht in de studiezaal bekogeld met eieren. Niemand heeft op dat moment hulp geboden aan de leraar in kwestie. Een week later, afgelopen vrijdagmiddag, hebben enkele leerlingen een jonge collega lachgas toegediend. De lerares werd naar het ziekenhuis overgebracht, waar ze zo’n drie uur lang verbleef. Ons domein ligt ondertussen vol met kleine capsules.”

Volgens de bron zou de directrice van de school ook ditmaal niet optreden tegen de acties van de leerlingen. “De directrice heeft geen enkele leerkracht hulp geboden of uitgenodigd voor een gesprek. Ze doet helemaal niets aan de situatie. Onze leraren zijn haar nalatig gedrag grondig beu. Om die reden zijn er elke dag 25 leerkrachten die beslissen om niet naar school te komen. Dit is gevaarlijk!”, aldus de getuige.

Om die reden beslisten de aanwezige leerkrachten vandaag om het werk opnieuw stil te leggen, dit om 11.50 uur. De staking zou volgens goede bron een uur lang aanhouden.

Rellenschool

In december 2019 werden de leerkrachten van het atheneum voor de eerste keer geconfronteerd met verschillende incidenten. Op 3 december verschansten een groep leerlingen zich in de refter en richten ze vervolgens verschillende vernielingen aan. Daarnaast lieten ze voetzoekers ontploffen in de zaal. De politie kwam met een veertigtal agenten meteen ter plaatse om de gemoederen te bedaren. Aanleiding voor de rellen was het uitblijven van de examenroosters. Ook de chaotische organisatie van de directrice en het gebrek aan toiletpapier lagen aan de basis voor de rellen. De school besliste daarop om de examens uit te stellen tot na de kerstvakantie.

Twee weken later werden leerkrachten opnieuw bekogeld met voetzoekers en staken enkele leerlingen vuilnisbakken in brand.