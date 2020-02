Leerkrachten atheneum Vorst leggen opnieuw werk neer: juf denkt dat leerlingen drugs in waterfles deden SHVM

03 februari 2020

09u41 26 Vorst De leerkrachten van het atheneum Andrée Thomas in Vorst leggen de komende tijd elke dag een lesuur het werk neer. Dat doen ze nadat een lerares vrijdag naar het ziekenhuis moest. “Ze moest zo hard hoesten dat ze bijna flauwviel en kwam compleet in de war uit de les. Ze denkt dat leerlingen iets in haar waterfles hebben gedaan.”

Na de rellen die zich in december van vorig jaar voordeden in het atheneum, is de rust in de school nog steeds niet wedergekeerd. Meer nog: volgens een bron in de school is de toestand er nog verergerd en blijven de incidenten zich opstapelen. “Twee weken geleden werd een leerkracht in de studiezaal bekogeld met eieren. Niemand heeft op dat moment hulp geboden aan de leraar in kwestie. Een week later, afgelopen vrijdagmiddag, hebben enkele leerlingen een jonge collega mogelijk gedrogeerd. Dat denken we omdat ze in de klas ineens heel hard moest hoesten. Zo hard dat ze bijna flauwviel. Toen ze uit de les kwam, was ze in de war. Het ene moment moest ze heel hard lachen, het volgende stond ze bijna te huilen. Ik maakte me erge zorgen...”

De lerares ging naar het ziekenhuis waar ze drie uur bleef om bij te komen. Daarna diende ze bij de politie in Etterbeek klacht in. “De agenten zeiden dat ze symptomen vertoonde alsof ze lachgas had ingeademd. Dat lijkt ons bijna onmogelijk: ze stond gewoon les te geven aan het vijfde leerjaar van de technische richting toen het gebeurde. Ze vreest zelf dat iemand iets in haar drinkfles heeft gedaan. Die heeft ze altijd bij zich en stond open.”

Volgens de leerkracht escaleren de problemen op de school omdat de directie het personeel niet steunt. “De directrice heeft geen enkele leerkracht hulp geboden of uitgenodigd voor een gesprek. Normaal zou de directrice na zo’n incident de klas moeten samenroepen en controleren of iemand verboden middelen in zijn tas heeft. Dat is hier allemaal niet gebeurd. Om die reden zijn er elke dag 25 leerkrachten die beslissen om niet naar school te komen. We voelen ons niet veilig door een minderheid van de leerlingen die zich steeds erger misdraagt. Zij weten goed genoeg dat ze geen straf krijgen. Want de directie doet niets.”

Om die reden beslisten de aanwezige leerkrachten vandaag om het werk opnieuw stil te leggen, dit om 11.50 uur. De staking zou volgens telkens een lesuur duren.

De lerares die onwel werd in de klas blijft de hele maand februari thuis. “Lichamelijk gezien gaat het wel weer”, zegt haar collega. “Maar mentaal is ze nog niet klaar om terug te komen. Ze is hier heel erg van geschrokken. De lerares werkt pas een jaar op onze school. Ze geeft ook les op een atheneum hier vierhonderd meter verderop. Ook daar heeft ze leerlingen uit het technisch onderwijs. Hetzelfde publiek als hier, maar daar zijn er geen problemen.”

Rellenschool

In december 2019 werden de leerkrachten van het atheneum voor de eerste keer geconfronteerd met verschillende incidenten. Op 3 december verschansten een groep leerlingen zich in de refter en richten ze vervolgens verschillende vernielingen aan. Daarnaast lieten ze voetzoekers ontploffen in de zaal. De politie kwam met een veertigtal agenten meteen ter plaatse om de gemoederen te bedaren. Aanleiding voor de rellen was het uitblijven van de examenroosters. Ook de chaotische organisatie van de directrice en het gebrek aan toiletpapier lagen aan de basis voor de rellen. De school besliste daarop om de examens uit te stellen tot na de kerstvakantie.

Twee weken later werden leerkrachten opnieuw bekogeld met voetzoekers en staken enkele leerlingen vuilnisbakken in brand. De Brusselse vakbond ACOD Onderwijs eist nog steeds het vertrek van de directie. “Na de incidenten in december beloofden ze ons drie extra opvoeders op de school", zegt vakbondsafgevaardigde Magali Moyaert. “Die zijn er nooit gekomen. Ze komen hun beloftes gewoon niet na. Dat