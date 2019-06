Leerkracht dient klacht in tegen leerling (8) na incident op basisschool Jette KVDS

18 juni 2019

08u39

Bron: La Meuse 0 Binnenland Een leerkracht van een basisschool in Jette zou een klacht hebben ingediend tegen een leerling van 8 jaar. Dat melden verscheidene Franstalige kranten.

De Brusselse politie werd enkele weken geleden opgeroepen voor een incident op de Franstalige basisschool Aurore in de Van Rolleghemstraat. Een leerling van 8 jaar zou geprobeerd hebben om weg te lopen nadat hij gestraft werd voor een ruzie met een van zijn klasgenoten. Een leerkracht onderschepte hem aan de ingang van de school en daarbij zou de jongen weerstand geboden hebben. In die mate dat de leerkracht hem met moeite in bedwang kon houden.

Jeugdbescherming

De school besloot daarop de ouders van de jongen te bellen, maar die waren niet bereikbaar. Uiteindelijk besliste de school om de jeugdbescherming te contacteren en die belde op haar beurt de politie. Die kwam meteen ter plaatse.





Volgens de advocaat van de vader kwam de man samen met de oudere zus van de jongen op school aan toen de politie al aanwezig was. Hij ontkent dat er een ruzie ontstond tussen de vader en een leerkracht, omdat de politie opgeroepen werd.

“Ik snap niet waarom de jeugdbescherming en de politie werden gebeld”, aldus advocaat Christophe Diélis in de krant La Meuse, die wel bevestigt dat de vader niet bereikbaar was. “Het lijkt me een beetje excessief voor een jongen van 8 jaar. De politie heeft de jongen niet meegenomen. Het klopt wel dat een leerkracht een klacht tegen het kind heeft ingediend.”

Schorsen

De school besloot intussen om de leerling te schorsen en hem te verbieden zich volgend jaar nog in te schrijven in de school. Hij mag wel nog zijn proeven afleggen op het einde van het schooljaar.

De familie onderhandelt intussen met de school om de jongen toch nog terug te laten keren volgend schooljaar. “We hebben een voorstel gedaan en wachten op een antwoord”, aldus nog Diélis.