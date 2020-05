Leegstaand ziekenhuis in Etterbeek wordt asielcentrum JCV

04 mei 2020

14u40 1 Brussel Het voormalige ziekenhuis Park Leopold in Etterbeek wordt omgevormd tot een asielcentrum. Het zal in eerste instantie plaats bieden aan een honderdtal asielzoekers en zal in de loop van deze week de eerste bewoners opvangen.

Het opvangcentrum komt er alvast voor een jaar, al kan die termijn met nog eens zes maanden verlengd worden. Sowieso gaat het om een tijdelijke situatie, benadrukt Etterbeeks burgemeester Vincent De Wolf (MR). De burgemeester wijst er ook op dat het om een federale beslissing gaat. “Deze locatie is niet de meest geschikte, midden in de stad en de Europese Wijk”, zegt De Wolf. “Dit wil niet zeggen dat we niet open staan voor opvang en we zullen erover waken dat er voldoende omkadering komt door de gemeente. We hebben hierover ook al overleg gepleegd met de handelaars, de politie en de omwonenden.”

Stijgende vraag

Het centrum wordt ingericht door Fedasil, het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers. In het opvangcentrum is in een eerste fase plaats voor 100 inwoners en dat kan later opgetrokken worden naar 350 plaatsen. Het centrum moet de stijgende vraag naar plaatsen voor asielzoekers in België mee helpen opvangen.

In het voormalige ziekenhuis met tien verdiepingen is er ook een volledige verdieping gewijd aan het isoleren van COVID-19-gevallen. Een team van 28 personen zal de asielzoekers begeleiden. “Net als de rest van de bevolking zullen de bewoners van het centrum alle veiligheidsmaatregelen moeten naleven”, vertelt directeur-generaal van Fedasil Jean-Pierre Luxen. “Die bezorgdheid over COVID-19 leeft ook bij hen.”