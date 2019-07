Leegstaand gebouw vat vuur aan slachthuis in Anderlecht JCV

22 juli 2019

12u49 0 Brussel In de Passerstraat in Anderlecht heeft zondagavond een brand gewoed in een leegstaand gebouw. Er vielen geen gewonden.

Het vuur ontstond rond 21.30 uur door rommel in het gebouw die vuur vatte. Door de brand was er een rookpluim te zien in de buurt rond het slachthuis van Anderlecht, zo weet Bruzz.

De brandweer had het vuur snel onder controle en niemand raakte gewond. De precieze oorzaak van de brand is nog niet bekend.