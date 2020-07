Leefmilieu Brussel wil handelaars en restaurants aanmoedigen om afval te bannen JCV

23 juli 2020

14u13 0 Brussel Leefmilieu Brussel lanceert een nieuwe projectoproep voor ‘Zero afval horeca- en voedingszaken’. Brusselse handelaars, uitbaters van snackbars en restauranthouders die de sprong willen wagen, kunnen ondersteuning van 2.500 tot 15.000 euro ontvangen. De Brusselse regering heeft daarvoor 150.000 euro vrijgemaakt.

Wie deelneemt aan het project krijgt ook begeleiding op maat. Een facilitator zal ze begeleiden bij de indiening van hun dossier en de concrete uitvoering van hun project. De kandidaturen moeten tegen uiterlijk 20 september ingediend worden.

Leefmilieu Brussel wijst erop dat een herbruikbare verpakking niet meer risico’s inhoudt dan een plastic wegwerpverpakking. Voor Leefmilieu Brussel kan de gezondheidscrisis die we momenteel doormaken, een kans zijn voor de noodzakelijke omslag naar een manier van leven die minder natuurlijke hulpbronnen verbruikt.

De kern van die omslag wordt gevormd door verschillende zaken die passen binnen zero-afval denken: in bulk kopen, zelf schoonmaakproducten maken, zelf brood of koekjes bakken, wegschenken, huren, herstellen, enzovoort.

Dankzij al die zaken kan het gewicht van de vuilnisbakken van een klassiek gezin met 75 procent worden beperkt. In 2019 voelde al meer dan de helft van de Brusselaars zich bereid om met een eigen verpakking naar de snackbar te gaan. In 2015 was dat nog maar 13 procent.