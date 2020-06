Leefmilieu Brussel op zoek naar 9 miljoen lege batterijen JCV

15 juni 2020

11u47 0 Brussel Bebat en Leefmilieu Brussel lanceren vanaf maandag een grote zoektocht naar 9 miljoen vergeten batterijen die ze een nieuw leven willen geven. Uit cijfers van beide instanties blijkt dat er zich bij een gemiddeld Brussels gezin 18 lege batterijen verschuilen. Die willen ze tussen 15 juni en 15 juli allemaal verzamelen.

De batterijen die in je huis stof zitten te vergaren, zijn eigenlijk een verspilling van te recycleren materialen zoals kobalt en nikkels. Daarom dagen Bebat en Leefmilieu Brussel de Brusselaars uit om deze te zoeken en in te leveren bij een van de vele verzamelpunten. Die zijn terug te vinden via www.bebat.be.

“Vorig jaar lanceerden we al de gelijkaardige ‘samen meer lege batterijen inzamelen in Brussel’-campagne. Dat was een succesvol initiatief waarbij bijna 32.000 kg aan batterijen werden ingezameld. Het vertrouwen in de Brusselaar is dus groot om dit jaar opnieuw massaal al zijn lege batterijen binnen te brengen, zodat Bebat hen een tweede leven kan geven”, vertelt Nele Peeters, Director Marketing, Operations & Innovation bij Bebat.

Door het coronavirus waren de inzamelpunten tijdelijk gesloten, maar nu zijn ze allemaal opnieuw geopend. Na de lenteschoonmaak die vele gezinnen hebben gehouden tijdens de lockdown achten Bebat en Leefmilieu Brussel dit het geschikte moment om afscheid te nemen van de lege batterijen.