Leden drugsbende verraden zich aan telefoon: “Ladingen van 20 tot 50 kilogram drugs” Wouter Hertogs

13 maart 2020

13u16 0 Brussel Negen leden van een drugsbende riskeren tot 4 jaar cel. Tussen 2016 en 2018 verhandelden ze ettelijke kilo’s cocaïne en cannabis. “Ongelooflijke hoeveelheden”, aldus het parket.

De negen, voornamelijk twintigers, werden opgepakt nadat de politie informatie had gekregen dat ze cocaïne en cannabis dealden in en rond Brussel. Ze dealden geen kleine hoeveelheden. Bij een van hen werd niet minder dan 5 kilogram cannabis en cocaïne aangetroffen. De bende werd vooral de das omgedaan door het telefonie-onderzoek. Nietsvermoedend hadden ze het aan de telefoon over ladingen van 10, 20 tot 50 kilogram drugs. De negen waren niet aan hun proefstuk toe. Meerderen onder hen werden eerder al veroordeeld voor drugsdelicten.