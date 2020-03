Langere aanmeldingsperiode voor Nederlandstalig onderwijs in Brussel JCV

31 maart 2020

13u27 0 Brussel De aanmeldperiode voor ouders en hun kinderen in de Nederlandstalige Brusselse scholen wordt verlengd omwille van het coronavirus. Inschrijven in het kleuter- en basisonderwijs kan nu tot 20 mei en in het secundair onderwijs tot 24 april.

Dat schrijft Bruzz en wordt bevestigd door het kabinet van Brussels minister Sven Gatz (Open VLD). De deadline voor de inschrijvingsperiode zou normaal gezien dinsdag om 16 uur verstrijken, maar omdat de organisaties en verenigingen die vaak kansarme ouders hierbij helpen al op 18 maart moesten sluiten, werd besloten om de deadline te verlengen. “Door de aanmeldperiode te verlengen hopen we alle ouders de kans te geven dat ook tijdig te kunnen doen”, aldus Gatz. “Heel wat kansarme ouders moeten immers nog een taaltest afleggen bij het Huis van het Nederlands omdat zij geen diploma uit het Nederlandstalig onderwijs kunnen voorleggen. Door de coronamaatregelen moesten het Huis en andere organisaties die ouders bij de inschrijvingsformaliteiten voor het Nederlandstalig onderwijs bijstaan, de deuren sluiten. Een aanpassing van de inschrijvingsperiode drong zich dus op.”

In het kleuter- en basisonderwijs werd de aanmeldperiode verlengd tot 20 mei, maar in het secundair onderwijs kon de deadline voorlopig slechts tot 24 april verlengd worden. Dat is te wijten aan de examens en deliberaties in juni. “De stuurgroep komt donderdag elektronisch samen om de opties te bekijken, dan weten we meer. Veel langer verlengen is voor het secundair moeilijk omdat juni vrij moet blijven voor proefwerken en ingewikkelde deliberaties”, stelt Petrus Van den Cruyce, voorzitter van het Lokaal Overlegplatform secundair onderwijs, dat instaat voor de inschrijvingen.