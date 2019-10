Landjuweelfestival komt naar Brussel JCV

25 oktober 2019

09u56 0 Brussel Liefhebbers van amateurtheater moeten dit jaar in de hoofdstad zijn voor het Landjuweelfestival. Tussen 30 oktober en 3 november proberen zeven amateurgezelschappen de hoofdprijs in de wacht te slepen. Er is ook een speciaal gecreëerde voorstelling rond Brussel.

Sinds 2016 vindt het Landjuweelfestival elk jaar in een andere stad plaats. Eerder kwamen al Mechelen, Oostende en Genk aan de beurt. Nu wordt er gekozen voor Brussel.

Het festival toont een scala van de meest belangwekkende voorstellingen die het voorbije seizoen te zien waren in heel Vlaanderen en Brussel. Tussen 30 oktober en 3 november staan er acht verschillende voorstellingen op het programma. Die gaan door in onder meer Bozar, BRONKS, Zinnema en Be-Here.

Naast de voorstelling die meedingen naar het landjuweel is er ook de gelegenheidsvoorstelling ‘BRXSSLS’ die speciaal voor het festival is gecreëerd. Spelers uit Brussel werkten daarvoor mee aan een soort van journaal over het Brussel van de toekomst. De Brusselse collectieven K.A.K en Tristero zorgden voor artistieke begeleiding.

“We zijn erg enthousiast en trots dat het Landjuweelfestival kan plaatsvinden in Brussel”, zegt VGC-collegelid voor Cultuur, Pascal Smet (One.Brussels). “De meest internationale en diverse stad van Europa en de tweede meest internationale op wereldvlak. Dit is de perfecte gelegenheid om Brussel te ontdekken, maar voor Brusselaars ook een kans om te ontdekken wat de amateurkunsten in Vlaanderen te bieden hebben.”