Landbouwers protesteren op Schumanplein

11 juli 2019

16u24

Meer dan 50 landbouwers hebben donderdag tussen 11.00 en 12.30 uur een deel van de rijbaan geblokkeerd op het rondpunt van Schuman, voor de Europese instellingen. Ze deden dat met zes tractors en een veewagen, om zo hun ongenoegen te uiten over het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en de Mercosur-landen.

De manifestatie verliep rustig. Op borden op de tractoren waren slogans te lezen als “Mercosur: consumenten, landbouwers, milieu, klimaat, zij gaan allemaal zeker verliezen”, “Import: de dood van de landbouw” of “Import: we eisen dezelfde normen als bij ons”.

Een delegatie van twaalf personen is bovendien rond 11.30 uur per veewagen naar vertegenwoordigers van ontslagnemend eerste minister Charles Michel (MR) getrokken. “We hebben onze eisen voorgelegd en ze hebben ons laten weten dat ze het op bepaalde punten met ons eens zijn, dat ze op Europees niveau al bondgenoten aan het zoeken zijn om de problemen rond gezondheid en milieu gelinkt aan dit akkoord, te bespreken”, aldus Yves Vandevoorde van het landbouwsyndicaat Fugea. “Voor ons was het doel van deze ontmoeting dat de landbouw niet vergeten wordt. We willen blijven mobiliseren, ook met het middenveld, aangezien het akkoord ook problemen voor het klimaat met zich meebrengt.”

Fugea, dat deel uitmaakt van de Waalse landbouwfederatie FWA, hoopt dat de Europese Raad - waarvan Charles Michel de voorzitter wordt - het akkoord niet goedkeurt, of op zijn minst een uitzondering voor de landbouwsector invoert.

Onder het akkoord zou het voor de Mercosur-landen (Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay) gemakkelijker worden om vlees uit te voeren naar Europa, tot groot ongenoegen van verschillende Europese landbouworganisaties. Ze vrezen dat hun Zuid-Amerikaanse collega’s niet aan dezelfde normen rond traceerbaarheid en volksgezondheid moeten voldoen als zij.