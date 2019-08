Lancering elektrische Villo loopt vertraging op SZM

14 augustus 2019

11u51 1 Brussel De Brusselse deelfietsen, Villo, zullen niet in de zomer, maar pas eind september elektrische exemplaren aanbieden. Dat is te wijten aan een technisch probleem.

Ongeveer een derde van de vloot ofwel 1.800 Villo-fietsen van JCDecaux zouden deze zomer ook elektrisch gebruikt kunnen worden met een externe batterij. Die optie loopt echter vertraging op door een technisch probleem. “Het is een fiets die nog niet bestaat, en het duurde langer dan verwacht om hem klaar te maken,” zegt algemeen directeur van JCDecaux, Jérôme Blanchevoye, aan BRUZZ.

Alle Villo’s zullen ook niet-elektrisch gebruikt kunnen worden. Enkel een derde hebben daarbovenop de optie om elektrisch te zijn. Daarvoor kan de gebruiker een maandelijkse abonnement nemen voor de batterij die hij kan aanklikken op de fiets. Zo’n batterij weegt 500 gram en is zo’n twee smartphones groot. Die gaat 30 minuten mee of ongeveer 10 kilometer. Als de batterij plat is, dan moet de gebruiker die zelf opladen met een USBC-kabel, dat wil dus zeggen dat je de batterij altijd op zak moet hebben.

Wie met een Villo elektrisch wil rijden, moet bovenop een jaarlijkse Villo abonnement van 34,70 euro, nog maandelijks 4,15 euro rekenen voor de batterij. Dat komt dus neer op 49,80 euro extra per jaar.