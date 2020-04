Lakense slechtvalk sterft ondanks

hulp van buurtbewoners JCV

01 april 2020

12u35 0 Brussel Een slechtvalk die een nest had in de toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken is overleden. Buurtbewoners vonden de gewonde valk op straat en brachten hem over naar de vogelbescherming. De hulp kon niet meer baten.

Buurtbewoners vonden de slechtvalk maandag op straat. Hij was gewond aan de poten en kon niet meer rechtop zitten. Buurtbewoners probeerden de valk te helpen en brachten hem over naar de Belgische Liga voor Vogelbescherming. De hulp die hij daar kreeg, mocht echter niet meer baten. “De vogel is dinsdag helaas overleden”, zegt Nadège Pineau van de Liga. “We vermoeden dat hij een gebroken wervelkolom had.”

Het gaat om het mannetje van een koppel slechtvalken dat huist in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken. Ze zijn een van de koppels die opgevolgd worden door het project ‘Valken voor iedereen’, dat slechtvalken in het Brussels Gewest in de gaten houdt. Het vrouwtje van het koppel is momenteel bezig met het uitbroeden van haar eieren, die normaal gezien eind deze maand moeten uitkomen.

Onduidelijke oorzaak

Hoe de valk gewond raakte, is nog niet duidelijk. “Een ongeval met een wagen is bijvoorbeeld weinig waarschijnlijk omdat valken altijd op grote hoogte leven en hun prooi aanvallen in volle vlucht”, zegt Pineau. “Het kan ook dat er een gevecht was met een rivaliserend mannetje, al weten we dat niet zeker. Die piste zou ook een positieve kant hebben, want als dit het geval is, kan het andere mannetje het vrouwtje in de toren helpen zorgen voor de jongeren. Het vrouwtje kan dit immers niet alleen.”