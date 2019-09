Lakense duiven krijgen de pil JCV

18 september 2019

15u40 0 Brussel De Stad Brussel begint met een test op de Clementinasquare in Laken waarbij de aanwezige duiven op het plein een voorbehoedsmiddel krijgen. Dat moet de duivenbevolking en de daarbij horende overlast verkleinen.

De test moet in de komende weken van start gaan, zo laat het kabinet van schepen voor Dierenwelzijn Zoubida Jellab (Ecolo) weten. “Op het plein zal een voederbak komen die om het uur voedsel aan de duiven geeft”, klinkt het. “Daarnaast gaan we de bevolking ook aanspreken om te voorkomen dat zij de duiven voederen.” Het voedsel bestaat uit speciale granen die de vruchtbaarheid van de beestjes de kop moet indrukken.

Nu huizen er rond de 250 duiven op het plein en die zorgen regelmatig voor overlast. Vooral uitwerpselen van de vogels zijn een probleem. “Daarom gaan we kijken wat deze test oplevert”, zegt het kabinet-Jellab. “We verwachten dat de populatie met 40 procent daalt op twee jaar tijd. Als dat het geval is, dan breiden we het project mogelijk uit naar andere plaatsen.