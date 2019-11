Lage-emissiezone wordt weer wat strenger: diesels met Euro 3 niet welkom vanaf volgend jaar JCV

08 november 2019

16u36 0 Brussel Diesels met euronorm 3 zijn vanaf volgend jaar niet meer welkom in de lage-emissiezone (LEZ) van het Brussels Gewest. Wie de regel negeert, riskeert een boete van 350 euro.

Het verbod geldt voor bussen, bestelwagens en personenwagens die een Euro 3-motor hebben. Voor de personenwagens gaat het om voertuigen die werden ingeschreven tussen 1 januari 2001 en 31 december 2005. Er is een overgangsperiode van drie maanden voorzien, waarbinnen de eigenaars van een wagen in overtreding eerst nog een waarschuwingsbrief krijgen.

Eigenaars van zo’n wagen werden al persoonlijk aangeschreven door de administratie. In die brief wordt er gewezen op de alternatieven. Onder bepaalde voorwaarden kan er wel een afwijking aangevraagd worden en er bestaan ook dagpassen. Alle info hierover is terug te vinden op www.lez.brussels.

De Brusselse LEZ is sinds begin 2018 van kracht. Ze zal de komende jaren telkens strenger worden. Tegen 2025 mogen alleen nog voertuigen die aan de Euro 6-norm voldoen de LEZ binnen.