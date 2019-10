Ladhari vrijgesproken voor doodslag op ‘Peetvader van de Beenhouwersstraat’ WHW

24 oktober 2019

16u30 0 Brussel Tarek Ladhari is vrijgesproken van de doodslag op Denis Debouverie (74), de eigenaar van heel wat panden in het Ilot Sacré, de restaurantwijk in het centrum van Brussel.

De jury meende dat de speurders bepaalde onderzoeken achterwege hebben gelaten, waardoor bepaalde hypotheses niet konden geverifieerd worden. Zo werd er geen onderzoek gedaan naar de nagels van het slachtoffer. Ook de aanwezigheid van het DNA van de beschuldigde op een flessenopener en op een fles whisky werd als onvoldoende bewijs beschouwd. Het motief, namelijk ruzie over zakelijke belangen tussen de twee, werd als onvoldoende onderbouwd beschouwd. Andere sporen, zoals ruzies of conflicten van het slachtoffer met andere personen, werden niet eens onderzocht. Nochtans leefde het slachtoffer met veel mensen in onmin. De jury kwam zo tot het besluit dat er te veel twijfel was over de schuld van Tarek Ladhari.

De 64-jarige Ladhari, van Tunesische origine, stond terecht voor de doodslag op Denis Debouverie, bijgenaamd de “koning van de Beenhouwersstraat”. Deze laatste werd op 10 september 2008 dood teruggevonden in zijn bureau, boven een van zijn restaurants in de Korte Beenhouwersstraat in Brussel. Zijn keel was overgesneden. Ladhari baatte het restaurant La Petite Fontaine uit, dat hij huurde van Debouverie. Het restaurant bevond zich recht tegenover restaurant La Vieille Ville, waarboven Debouverie zijn bureau en appartement had. Volgens de speurders zou het om een afrekening gegaan zijn na een dispuut over zakelijke belangen. Ladhari heeft steeds elke betrokkenheid ontkend.