Labiele man biedt vuurwapen te koop aan in nachtwinkel Wouter Hertogs

25 februari 2020

12u33 0 Brussel Een man uit Wezembeek-Oppem riskeert 9 maanden cel voor verboden wapenbezit. De man bood zijn vuurwapen te koop aan in de buurt van de Grote Markt.

Op 15 oktober stapte de man een nachtwinkel aan de Grote Markt binnen. Niet om iets te kopen maar wel om iets te verkopen. Hij haalde zijn vuurwapen boven en legde het op de toonbank met de vraag of de nachtwinkeluitbater deze wilde overkopen. De man weigerde en de opvallende ‘klant’ verliet de winkel. Hierna werd de politie gebeld die helm kon arresteren. “Meneer heeft een vreemde relatie met wapens. Hij vindt het tof om er mee rond te lopen. Welnu voor ons is het minder leuk dat iemand zomaar rondloopt met een vuurwapen, zeker als die man zeer labiel is zoals beklaagde”, aldus het parket. Bovendien bleek hij op het moment van de feiten onder de invloed van medicijnen te zijn. De verdediging verzocht om mildheid. Uitspraak op 24 maart.