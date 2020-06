Laatste schakel tussen Denderleeuw en Brussel-Zuid afgewerkt. Treinen rijden nu al stipter over twee extra sporen Margo Koekoekx

12 juni 2020

19u32 0 Brussel De werf aan het station Brussel-Zuid is vanochtend afgewerkt. Sinds 9 december 2018 werkte Infrabel aan de GEN-spoorlijn Brussel - Denderleeuw en rijden de treinen over vier in plaats van twee sporen op de lijn tussen Anderlecht en Sint- Katharina-Lombeek in Denderleeuw. Werken die vooral de capaciteit en stiptheid van de treinen ten goede komen. Infrabel investeerde 15 miljoen in die laatste ontbrekende schakel om Brussel-Zuid binnen te rijden.

Sinds eind 2018 is de capaciteit tussen Denderleeuw en Anderlecht uitgebreid van 2 naar 4 sporen. Infrabel legt de hand aan de allerlaatste werken voor het doortrekken van deze 4 sporen over een afstand van 3 km tot het station Brussel-Zuid. Dit is meteen de laatste belangrijke schakel ter voltooiing van deze werken. Verder lagen de sporen al klaar voor aansluiting. Vanaf maandag 15 juni zullen de treinen nog vlotter het Zuidstation kunnen binnenrijden. Deze GEN-spoorlijn Brussel – Denderleeuw is een van de drukste lijnen van het land.

Stipter

De aanpassing zou nu al een positief effect hebben. Uit analyse van de stiptheidscijfers blijkt dat er in 2019 een verbetering van 3,2% is. 2,1% daarvan is te danken aan twee factoren namelijk de vier sporen tussen Anderlecht en Denderleeuw en de extra minuut die drie vierde van de treinen in de Brusselse Noord-Zuidverbinding krijgen. Het voordeel uit zich vooral voor de treinen die via de spoorlijn 50AC richting Denderleeuw en Gent rijden.

