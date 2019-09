Laatste keer ‘Eat! Brussels, Drink! Bordeaux’ in Warandepark JCV

05 september 2019

18u00 0 Brussel De achtste editie van ‘Eat! Brussels, Drink! Bordeaux’ is donderdag afgetrapt in het Warandepark. 30 chefs, patissiers en kaasdeskundigen bieden er tot zondag schotels om van te smullen aan. Daarnaast kan je ook proeven van het werk van 55 wijnboeren uit de streek rond Bordeaux. Door het grote succes verhuist§ het evenement volgend jaar naar Thurn & Taxis.

Onder de chefs die hun opwachting maken zitten Brusselse klassiekers als Cédric Callenaere van Aux Armes de Bruxelles en Dirk Myny van Les Brigittines. Maar er zijn ook exotischere mogelijkheden zoals Georges Baghdi Sar van het Syrische fastfoodrestaurant My Tannour of Kamo Tomoyasu van het Japanse toprestaurant Kamo.

De wijnliefhebbers worden opgevangen in de verschillende paviljoenen. Wie een Wine Pass van 20 euro koopt, kan 10 verschillende wijnen proeven. Een gerecht zelf kost 9 euro. Bezoekers kunnen ook hun stem uitbrengen op hun favoriete gerecht. Zo wordt de ‘Chef of the year 2019’ verkozen. Zaterdag is er dan weer een wedstrijd om de beste garnaalkroket van Brussel.

De organisatie kreeg vorig jaar een slordige 100.000 bezoekers over de vloed. Door de aanhoudende groei van het evenement is beslist om vanaf 2020 naar Thurn & Taxis te verhuizen. Het is dus de laatste keer dat er geproefd kan worden in het unieke decor van het Warandepark.

Alle informatie staat ook op eat.brussels/nl