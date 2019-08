Laatste hoedenwinkel verdwijnt uit de Marollen: Befaamde zaak S en Ciel sluit na 160 jaar definitief de deuren SZM

09 augustus 2019

15u09 0 Brussel De befaamde hoedenwinkel in de Marollen, S en Ciel, sluit op 15 augustus definitief de deuren. Tot dan doet uitbaatster Martine Hupin een uitverkoop tot 50 procent op alle hoeden, zakken, riemen en portefeuilles. De zaak was nog de laatste overgebleven hoedenwinkel in de Marollen en gaat na 160 jaar dicht.

De geschiedenis van de hoedenwinkel op de hoek van de Hoogstraat in de Marollen gaat ver terug. De winkel werd in 1860 geopend door een zekere Miggerode. Na een aantal andere eigenaars werd de winkel in 1911 uitgebaat door Albert Van Pottelsberg. Uiteindelijk wilde hij op zijn oude leeftijd de huur niet meer verlengen en gaf in 1996 de fakkel over aan Martine Hupin, die de winkel renoveerde.

Laatste hoedenwinkel

Hupin maakte zelf lederwaren in haar atelier in Ukkel en had toen ook nog andere winkels in Brussel. Daarna besliste ze om zich te focussen op de winkel in de Marollen. “Toen ik de winkel overnam, waren er nog drie à vier hoedenwinkels in de buurt, maar met de tijd zag ik hoe ze een voor een sloten.”

In 2004 kwam een vorige hoedenleverancier van Van Pottelsberg haar een voorstel doen om weer hoeden te verkopen en dus begon ze naast haar lederwaren ook weer hoeden te verkopen. Alles was made in Belgium, en dat apprecieerden de klanten.

Moeilijke financiële situatie

In 2011 kwam Hupin in een moeilijke financiële situatie terecht. Ze had heel wat schulden, waardoor ze een gerechtelijke reorganisatie aanvroeg om de winkel te kunnen behouden. “Ik heb mijn schulden beetje bij beetje elke maand kunnen afbetalen, maar voor de rest hebben ze mij niets cadeau gegeven.” Daarbovenop is de omzet drastisch beginnen dalen. “Ik kon niet opboksen tegen de commerciële hoeden en lederwaren die er op de markt voor geen geld werden verkocht.”

Hupin kon onlangs al haar schulden afbetalen, maar nu heeft ze de hartverscheurende keuze moeten maken om er een punt achter te zetten. “Ik ben er kapot van, maar ik kan niet anders.” Nochtans mocht Hupin enkele bekende koppen onder haar cliënteel rekenen, onder wie Benoit Poelvoorde, Philippe Geluck, Plastic Bertrand of nog Jean-Pierre Marielle. “Le Grand Jojo was ook een van onze trouwe klanten.”

Tot de sluiting op 15 augustus is er bij S en Ciel een uitverkoop tot 50 procent op alle artikelen. Hupin zal in haar atelier in Ukkel wel lederwaren blijven maken en die proberen te verkopen.