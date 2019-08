Laatste Expedition Swim valt in het water: “Toch veel geleerd uit ons experiment” JCV

17 augustus 2019

15u55 0 Brussel De weergoden hebben de mensen achter Expedition Swim niet gespaard deze zomer. Ook de laatste duik, een herkansing in het Ter Kamerenbos sprong af. Ondanks het feit dat drie van de vier zwemsessies niet konden doorgaan, blijft de organisatie positief.

Met Expedition Swim wilde vzw Pool is Cool deze zomer tijdens verschillende weekends testen of je kan zwemmen in de Brusselse vijvers. Drie weekends stonden op het programma: in de Neerpedevijver in Anderlecht, in de vijver van de Koninklijke Visserij in Watermaal-Bosvoorde en in de vijver van het Ter Kamerenbos.

Uiteindelijk ging alleen het weekend in Neerpede door. De herkansing van dit weekend in Ter Kameren viel, net als de andere pogingen, in het water. “De kwaliteit van het water is niet goed genoeg”, zegt Paul Steinbrück van Pool Is Cool. “We weten dit pas kort op voorhand omdat de laatste test op woensdag gebeurd en we dan twee dagen moeten wachten op het resultaat. De regen is de grote boosdoener. Daardoor komt er vaak veel vuil van rond de vijvers in het water terecht en daalt de waterkwaliteit.”

Sauna

De organisatie besloot om het weekend in Ter Kameren toch te laten doorgaan, ondanks het zwemverbod. Om de pijn te verzachten haalde ze er een sauna bij. “In en rond het water kan je immers meer doen dan zwemmen alleen”, zegt Steinbrück. “Maar het is natuurlijk spijtig dat we zo veel slechte timing hebben gehad met het weer. We gaan nu samenzitten met Leefmilieu Brussel om te bekijken wat we in de toekomst nog kunnen doen.”

De sterren stonden nochtans goed voor Expedition Swim. Ongeveer 2.000 mensen schreven zich op voorhand in voor de drie weekends. Uiteindelijk kon het weekend in Neerpede toch 400 man trekken. “En zelfs daar werden we geplaagd door een stortbui”, zegt Steinbrück. “Maar ik denk dat dit wel toont dat er veel interesse is. Brussel heeft geen enkele plek waar je in open lucht kan zwemmen. Dat is bijna uniek in Europa, kijk maar naar Berlijn, Parijs of Kopenhagen.”

Zwembad

De problemen met de waterkwaliteit tonen aan dat zwemmen in de Brusselse vijvers niet meteen een oplossing biedt. “Het is duidelijk dat de vijvers in hun huidige staat niet meteen geschikt zijn”, zegt Steinbrück. “Maar dit was voor ons dan ook een onderzoek. We hebben er in ieder geval veel uit geleerd. We gaan nu rustig bekijken welke maatregelen er mogelijk zijn als we hier verder mee willen gaan.”

De beste oplossing blijft voor Pool Is Cool een volwaardig openluchtzwembad. “Daar heb je natuurlijk alle controle over de waterkwaliteit”, zegt Steinbrück. “Zowel de Stad Brussel als de gewestregering hebben al gezegd dat ze hier werk van willen maken. Maar zo een zwembad alleen zal niet volstaan voor een stad met ruim een miljoen inwoners. Openluchtzwemmen in de natuur kan zo toch een optie blijven.”