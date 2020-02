Laatste deel van Rijke Klaren beschermd JCV

24 februari 2020

14u48 0 Brussel De Vicarissenvleugel van het klooster van de Rijke Klaren in het hart van Brussel is nu ook beschermd. Tot nu was dat enkel voor de kerk en delen van het klooster het geval.

Dat laat Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet (one.brussels) weten. De bescherming gebeurt op vraag van de eigenaar, de vzw Vereniging der Parochiale Werken van Brussel-Centrum. “Die kan daardoor een globaal renovatieplan opstellen voor de gevels en bedakingen van het klooster van de Rijke Klaren”, aldus Smet. “Ik ben bijzonder blij dat ik mee het dossier heb kunnen deblokkeren. Daardoor kan dit unieke erfgoed in de buurt van het Sint-Goriksplein heropleven.”

De oostelijke vleugel van het klooster, ook de Vicarissenvleugel genoemd, was het laatste deel van de Rijke Klaren dat nog niet beschermd was. De kerk werd al in 1937 beschermd, terwijl het klooster volgde in 1981.