Laatste avondmaal in Brusselse horeca Gordijnen moesten om middernacht onherroepelijk dicht Margo Koekoekx

14 maart 2020

12u19 0 Brussel In Brussel was het dan weer opvallend rustig voor een vrijdag avond. De horecazaken moesten het vrijdagavond met heel wat minder klanten doen. De meeste restaurants sloten de deuren al tussen 21uur en 22u ‘s avonds.

Cafés hadden wel wat meer succes. Het meerendeel onder hun bleef tot middernacht open. Veel mensen zaten nog met een flesje bier in de kroeg of op het terras. “De cafébazen steken geen nieuwe vaten meer, dus worden we nu vooral met flesjes bediend. Maar dat smaakt ook natuurlijk!” En dat zie je in verschillende zaken.

Eens de klok twaalf uur sloeg was de pret dan definitief gedaan. Iedereen moest naar huis en de gordijnen gingen dicht. De politie was ter plaatse om na te gaan dat iedereen zich hier aan hield. Er waren geen incidenten al moest de politie bij café Laboureur wel even duidelijk maken dat echt alles dicht moest na middernacht. Na een tijdje vertrok ook daar iedereen.