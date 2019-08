Laaiende dakbrand in Elsene SZM

31 augustus 2019

19u53 0 Brussel In Elsene is zaterdagnamiddag, rond 15.23 de brandweer uitgerukt in de Alphonse Renardstraat voor rookontwikkeling. De brandweer merkte ter plaatse dat het om een uitslaande brand ging. Op het moment van de brand was niemand in de woning. Dat bevestigt woordvoerder van de Brusselse brandweer Walter Derieuw.

Buurtbewoners waren zaterdagnamiddag getuigen van een laaiende brand in de Alphonse Renardstraat in Elsene. De brandweer werd oorspronkelijk gebeld door iemand die rookontwikkeling opmerkte en pas ter plaatse zagen ze dat het om een uitslaande brand ging. “De brandweermannen kregen de brand moeilijk onder controle”, zegt Derieuw

In de woning van vier verdiepingen woont één persoon die bij het uitslaan van de brand niet thuis was. “De woning is onbewoonbaar en de persoon zal ergens anders opgenomen moeten worden.” Ondertussen, om 19.45, uur zijn de opruimingswerken nog steeds bezig. “Er is instortingsgevaar, omdat de structuur van het huis geraakt is en de schoorsteen op de weg kan vallen”, aldus Derieuw. De oorzaak van de brand is voorlopig nog niet gekend.