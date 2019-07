La Fermerie mag foodkiosk openen op De Brouckèreplein SZM

26 juli 2019

11u59 1 Brussel De foodkiosk die zich in september zou vestigen op het De Brouckèreplein is bekend. La Fermerie maakte indruk op de stad Brussel door hun ecologische aanpak met producten van stadsboeren en zero waste plannen.

De stad Brussel lanceerde in maart een oproep om een foodkiosk te openen op het De Brouckèreplein. De criteria waren om een gezonde, seizoensgebonden en artisanale menu aan te bieden met het oog op een ecologisch afvalbeheer. La Fermerie is met hun concept als winnaar uit de bus gekomen. Dat meldt La Capitale donderdag. Zij mogen vanaf september een kiosk openen op het De Brouckèreplein.

Ecologisch

La Fermerie heeft seizoensgebonden vegetarische soepen, gezonde bowls, en biologische dranken op de kaart. Hun producten halen ze in korte keten rechtstreeks bij stadsboerderijen in de buurt. Ze zullen zo vooral hun voedsel halen de Abbatoir in Anderlecht en de stadsboerderijen Nos Pilifs, Le Début des haricots, Cycle Farm en Le Champignon de Bruxelles. Alle leveringen gebeuren ook met de fiets.

Daarnaast serveren ze in herbruikbare servies en bestek en proberen ze hun afval zoveel mogelijk te hergebruiken met oog op circulaire economie. Het koffiegruis gebruiken ze als compost voor hun planten of geven ze mee aan de klanten, hetzelfde met avocadopitten, pompoenpitten en andere zaden.

Meerwaarde voor de stad

“Dit gaat leven brengen aan het De Brouckèreplein”, zegt schepen van Economische Zaken Fabian Maingain (Défi). “La Fermerie biedt lichte en gezonde maaltijden aan met een zero waste aanpak, wat een meerwaarde zal zijn voor de stad.”

De foodkiosk zal in september plaatsnemen op het De Brouckèreplein. Het contract met de stad Brussel loopt voorlopig voor één jaar, maar kan nadien verlengd worden. La Fermerie betaalt voor het contract ongeveer 12.000 euro.