La Charcuterie is één van de nieuwe tips van Bib Gourmand: restaurant en kruidenier in één JCV

07 november 2019

18u53 1 Brussel De Bib Gourmand-gids van Michelin heeft een nieuwe editie met een aantal adresjes voor Brussel. La Charcuterie uit Sint-Gillis is één van de blikvangers: een restaurant en kruidenier in een beschermd gebouw van een vroegere slager. Ook leuk: je kan er ook gewoon een broodje kopen.

La Charcuterie is het werk van Olivier Frey en zijn vrouw Ana. Zij baten al meer dan een jaar de zaak in de buurt van de Barrière in Sint-Gillis uit. De Bib Gourmand-gids legt de nadruk op betaalbare restaurants en daarvoor ben je in La Charcuterie aan het juiste adres. “We willen de prijs zeer redelijk houden”, zegt Olivier Frey. “Zo zijn we nu aan de slag met een koninginnenhapje. Belangrijk is mijn goede band met de leveranciers, die ik meestal in de dichte omgeving zoek. We halen ook nooit veel voorraad in huis. Op is op, en onze klanten weten dat.

Frey is opgetogen met de selectie. “Dit is een mooie erkenning voor onze zaak en ons werk”, zegt hij. “Maar ook voor de klanten. Zij helpen onze zaak echt te maken. We hebben al veel felicitaties gehad, ook van andere chefs die we kennen.”

Broodje kopen

La Charcuterie valt meteen op. Het ligt in een beschermd gebouw, dat vroeger een beenhouwerij was. Naast tafelen kan je er ook terecht voor inkopen. De zaak doet dubbele dienst als kruidenier. “Wat er ’s avonds op tafel komt, kan je ook kopen in de winkel”, zegt Frey. “‘s middags kan je een broodje komen kopen. We houden het bewust simpel. We doen ook maar een service voor maximaal 22 couverts. Zo kunnen klanten in alle gemak van hun eten genieten.”

Het restaurant ligt op de Paul Dejaerlaan, vlak naast de Bareel van Sint-Gillis. “Een buurt in volle beweging”, zegt Frey. “Je kan hier geweldig eten uit een ruime keuze. Van authentieke Portugese restaurants tot pizzeria’s.”

De Bib Gourmand vond in totaal 27 adresjes in Brussel. Naast La Charcuterie maken ook Car Bon in Elsene en Mon Fou de Mari in Sint-Agatha-Berchem hun opwachting. De rode draad in de selectie is het driegangen keuzemenu voor maximaal 39 euro. De Bib Gourmand Benelux 2020 wordt vanaf 22 november verkocht voor 17,95 euro.