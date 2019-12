Kwintet dat cannabis teelde krijgt tot 42 maanden cel WHW

17 december 2019

15u07 0 Brussel Vijf mannen die betrokken waren bij een cannabisplantage in de Brusselse gemeente Vorst, zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 20 maanden tot 42 maanden. Eén van hen had de plantage van zo’n 1.000 planten uitgebaat, terwijl de andere vier enkel waren opgetrommeld om de planten te oogsten.

Het was een anonieme tipgever die de politiezone Brussel Zuid in september 2017 verwittigde van de mogelijke aanwezigheid van een cannabisplantage in een loods langs de Neerstalsesteenweg. De politie besloot het gebouw in de gaten te houden en merkte op dat een buurtbewoner meermaals per dag de loods bezocht.

Op 27 september 2017 doken aan de loods twee witte bestelwagens met Nederlandse nummerplaten op. De buurtbewoner en de vier inzittenden van de voertuigen gingen een hele tijd heen en weer tussen de loods en de bestelwagens en toen de agenten zagen hoe uit één van de bestelwagens een cannabisplant viel, gingen ze tot actie over en pakten het vijftal op. In de loods trof de politie de overblijfselen van een professionele plantage van zo’n 1.000 planten aan, verdeeld over vier ruimtes.

De rechtbank veroordeelde buurtbewoner, A.O., die de leidende figuur achter de plantage was, tot 42 maanden cel.. De andere vier beklaagden kregen gevangenisstraffen van 20 maanden.