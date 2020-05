Kwartet zakkenrollers stuurt kat naar rechtbank: tot 18 maanden cel gevorderd Wouter Hertogs

28 mei 2020

12u26 0 Brussel Vier zakkenrollers en gauwdieven die in het centrum van Brussel betrapt werden riskeren tussen de 12 en 18 maanden cel. Ze verbleven illegaal in België en voor dat illegaal verblijf riskeren ze een bijkomende gevangenisstraf van 3 maanden. Geen van de vier kwam opdagen voor zijn proces, zodat ze dreigen bij verstek veroordeeld te worden.

N.M. werd in het centrum van Brussel opgemerkt door een ploeg van de Trekkers-brigade, de afdeling van de Brusselse lokale politie die gespecialiseerd is in zakkenrollers. Ze zagen hoe de man zonder succes twee toeristen probeerde te beroven. Bij een derde slachtoffer slaagde N.M. erin een gsm buit te maken maar toen vond de politie het welletjes en werd de man in de boeien geslagen. Het parket vordert tegen hem een celstraf van 18 maanden voor de diefstallen en één van 3 maanden voor het illegaal verblijf.

Tweede beklaagde S.B. had op straat een bestelwagen zien staan waarvan de bestuurder een levering aan het uitvoeren was. De man profiteerde daarvan om in de stuurcabine te duiken en een smartphone te stelen. Helaas voor hem kwam net op dat moment een politiepatrouille voorbij, die hem terstond arresteerde. Het parket vordert voor hem 12 maanden en 3 maanden cel.

De laatste twee verdachten, Z.D. en R.S. werden ook opgepakt door agenten van de Trekkers-brigade. Die merkten op hoe het tweetal een voorbijganger beroofde en vervolgens in hun richting stapte. De agenten moesten dan ook weinig moeite doen om de twee op te pakken. Ook Z.D. en R.S. riskeren nu celstraffen van 12 en 3 maanden. Uitspraak op 11 juni.