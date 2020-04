Kwart minder werkaanbiedingen

bij Actiris door coronacrisis JCV

02 april 2020

16u33 0 Brussel Sinds het begin van de coronacrisis krijgt Actiris een kwart minder werkaanbiedingen binnen. In het begin van de maand maart steeg het aantal aanbiedingen nog, maar het nam een steile duik toen de coronamaatregelen afgekondigd werden. De werkloosheid in Brussel stijgt voorlopig nog niet, omdat veel bedrijven een beroep doen op technische werkloosheid.

Actiris, de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, ontving in maart 2020 3.145 vacatures, wat een afname is van 7,6 procent tegenover maart vorig jaar. Het grote verschil zit hem in de vergelijking tussen het begin en einde van de maand, want vanaf 18 maart stelde de federale overheid strenge inperkingsmaatregelen in om het coronavirus te bestrijden. In de eerste twee weken van maart nam het aantal jobaanbiedingen nog toe met 4,4 procent, maar in de weken die volgden op de corona-uitbraak namen ze met 24,1 procent af.

In sectoren als de horeca, het onderwijs, in garages en bij de administratieve diensten daalde het aantal ontvangen werkaanbiedingen het sterkst. Binnen de handel en de ondersteuning van verkoop neemt het aanbod dan weer niet af. “Tijdens deze moeilijke en intense periode staan sommige sectoren onder druk en moeten ze snel kandidaten vinden voor hun vacatures. Ik nodig hen van harte uit om hun vacatures te taggen met #covid19 zodat we ze prioritair kunnen behandelen”, zegt Grégor Chapelle, directeur-generaal van Actiris.

Werkloosheid

De werkloosheid zelf is nog niet gestegen. De bedrijven die getroffen zijn door de coronamaatregelen doen in de eerste plaats beroep op tijdelijke werkloosheid. “Dat toont aan dat ondernemingen zo snel mogelijk opnieuw een doorstart willen maken en hun medewerkers opnieuw aan het werk willen zetten”, verklaart Brussels minister van Werk en Beroepsopleidingen Bernard Clerfayt (Défi).